Санта Крус: «Карбахаль – сильный боец, который не убегает от своего соперника во время боя»

Титулованный мексиканец с нетерпением ожидает своего возвращения в ринг

Лео Санта Крус / Фото - ringside24 Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) поделился ожиданиями от грядущего боя против американца Кинана Карбахаля (23-2-1, 15 КО).



Цитирует Санта Круса boxing247.com.



«Я рад, что получил возможность вернуться. Это самое продолжительное отсутствие в моей карьере, поэтому не могу дождаться, когда снова окажусь в ринге».



«Кинан – сильный боец, который не убегает от своего соперника во время боя. Мы идем, чтобы развлечь фанатов, и у меня нет сомнений, что сможем это сделать. Я очень мотивирован, чтобы одержать уверенную победу и рад, что моим соперником станет Кинан. Просто я не хочу бегать всю ночь по рингу за своим оппонентом».



«Я специально подобрал соперника на этот бой, который выше меня. Я знаю, что более высокие парни имеют преимущество на дистанции, но мне нравится сближаться со своими соперниками. Я уверен, что смогу приспособиться к Кинану, и знаю, что нужно сделать, чтобы наш бой стал интересным».



Напомним, что Санта Крус и Карбахаль выйдут на бой 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Кит Турман – Марио Барриос.







Экс-чемпион мира в четырех дивизионах(37-2-1, 19 КО) поделился ожиданиями от грядущего боя против американца(23-2-1, 15 КО).Цитирует Санта КрусаНапомним, что Санта Крус и Карбахаль выйдут на бой 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок пройдет в андеркарде противостояния

Владимир Кириченко