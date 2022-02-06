Санта Крус уверенно разобрался с Карбахалом

Экс-чемпион мира вернулся после поражения от Дэвиса

Лео Санта Крус

В Лас-Вегасе экс-чемпиона мира во втором полулегком весе Лео Санта Крус (38-2-1, 19 KO) выиграл единогласным решением судей у Кинана Карбахала (23-3-1, 15 КО).



Санта Крус с первых секунд поединка начал активно идти в атаку, стараясь держаться средней и ближней дистанций. Лео оказался существенно быстрее оппонента на ногах и поэтому перебивал соперника и не испытал тредностей из-за существенного преимущества оппонента в антропометрии.

Единственную трудность Санта Крус испытал во втором раунде, когда после столкновения головой у него открылось рассечение над правым глазом. Из-аз этого рефери трижды вызывал врача, чтобы тот дал свою оценку повреждению. Но Лео продолжил и довел бой к своей победе решением судей: 100:90, 100:90, 100:90.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.