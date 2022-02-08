Санта Крус уверенно разобрался с Карбахалом
Санта Крус желает провести унификацию поясов с Магсайо
Чемпион WBA отметил бойцовские качества своего визави
16:01
Лео Санта Крус / Фото - premierboxingchampionsЧемпион мира по версии WBA в полулегком дивизионе Лео Санта Крус (38-2-1, 19 KO) намерен провести объединительный поединок с обладателем титула WBC в этом же весе Марком Магсайо (24-0, 16 KO).
Цитирует Санта Круса boxingscene.
«Он хороший соперник, который выходит, чтобы идти вперед и драться».
Накануне Санта Крус выиграл единогласным решением судей у Кинана Карбахала (23-3-1, 15 КО), а Магсайо отобрал пояс WBC у Гари Расселла-младшего (31-2, 18 КО).
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