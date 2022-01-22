Санта Крус: «Дэвис должен дать реванш Исааку Крусу»
Санта Крус желает выйти в ринг против Расселла-младшего
Бывший чемпион мира уверен в своей победе над американцем
08:58
Лео Санта Крус / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) отреагировал на высказывания со стороны обладателя титула по версии WBC в полулегком дивизионе Гари Расселла-младшего (31-1-0, 18 KO).
Цитирует Санта Круса boxingscene.com.
«Думаю, что причиной всего могли стать деньги. Может, Гэри Расселл хочет, чтобы ему больше заплатили. Обо мне вы и так все знаете. Не смотря ни на что, я готов с ним драться. Я хочу провести бой с Расселлом с тех пор, как перешел в профессионалы. Я могу одолеть его. Сейчас мы в одном дивизионе, это хорошо».
Напомним, свой следующий поединок Расселл-младший проведет Марка Магсайо (23-0, 16 KO) 22 января.
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