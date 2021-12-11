Санта Крус решил вернуться в полулегкий вес
Санта Круса могут лишить титула WBA Super
Причина этому – весомая
14:54
Лео Санта Крус / Фото - premierboxingchampions.comWBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила крайний срок, 13 декабря, для своего «суперчемпиона» в полулегком дивизионе, мексиканца Лео Санта Круса (37-2-1, 19 KO), обязав его сообщить о своих дальнейших намерениях. Об этом сообщает BoxingScene.
Такое решение имеет под собой основание. Санта Крус в последний раз проводил защиту в феврале 2019 года, когда перебоксировал по итогам 12-ти раундов малоизвестного соотечественника Рафаэля Риверу (28-4-2, 19 KO).
Напомним, в своем последнем бою в октябре 2020 года мексиканец проиграл тяжелейшим нокаутом звездному американскому боксеру Джервонте Дэвису (26-0-0, 24 KO).
Ранее сообщалось, что Санта Крус намерен вернуться в полулегкий дивизион.
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