Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция

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Альварес - Плант / Фото: Showtime

7 ноября в Лас-Вегасе чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) сразится с владельцем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).



Отметим, что Альварес в 2021 году уже провел два боя, выиграв у Авни Йылдырыма и Билли Джо Сондерса. Плант в январе победил решением Калеба Труа.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Начало – 07:00.