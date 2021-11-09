Сауль Альварес – неоспоримый король суперсреднего веса

Канело досрочно остановил Планта в поединке за звание абсолютного чемпиона мира

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

В конце шестого раунда победного поединка Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) против Калеба Планта (21-1-0, 12 KO) произошел эпизод, который предопределил исход всего противостояния.

В первых четырех раундах поединка Плант чувствовал себя достаточно уверенно благодаря атакующему подходу, построенному на джебах. Американец, использовавший защиту плечом, находил возможность наносить удары, предварительно отражав хуки Альвареса локтями. Возможно, это не принесло ему победы во всех начальных раундах, но, по крайней мере, казалось, что Плант держал встречу под контролем.





В конце шестой трехминутки, возможно, воодушевленный тем фактом, что данный подход позволял ему оставаться в некоторой степени конкурентоспособным в начале поединка, Плант начал наносить быстрые удары по лицу Канело. Пересматривая бой, несложно заметить, что американец выбрасывал левую руку 21 раз, ни разу не нанеся никакого урона мексиканцу. Большинство ударов Планта даже не касалось перчаток Альвареса. По мере развития поединка, Канело начал опускать руки так, будто он нащупал свой ритм работая с грушей в ​​тренажерном зале. В какой-то момент бойцы сошлись, Канело оттолкнул своего оппонента и принял ту же позу, будто говоря «попробуй еще раз».





Если бы нужно было определить переломный момент поединка, скорее всего, это был бы именно шестой раунд. Канело и в прошлых поединках опускал руки, демонстрируя свое превосходство. Здесь же зрелище подчеркивалась масштабом встречи и тем фактом, что Альварес оставался нетронутым в течение долгого времени. Но именно в этот момент мексиканец понял, что единственное оружие его противника было нейтрализовано.

С самого начала поединка Канело игнорировал джебы Планта и пробивал исключительно мощные удары, из которых чуть более 40% попали в цель. Много тяжелых хуков американец поглотил руками. В конце девятого раунда, Плант выбросил быструю комбинацию в адрес мексиканца. Альварес отступил на шаг, будто разочаровавшись в себе, что позволил американцу вернутся в бой. Раздался гонг, и Плант с триумфальным видом направился в свой угол с поднятыми руками.





В следующей трехминутке Канело продолжал прессинговать Планта и начал искать способы нанести точный левый хук. Стоит упомянуть качественную защиту американца в этом бою, которую отметил даже сам Альварес. Используя свои навыки он сильно ограничил Канело. Мексиканец был вынужден наносить более широкие удары или совершать дополнительный маневр, чтобы вывести Планта из позиции и нанести точный удар. Следует также отметить смекалку американского боксера. Использование такого типа защиты против Альвареса требует поглощения большого количества ударов. Плант пытался гасить панчи Канело и отвечать в контратаках.

Учитывая набор навыков американца, его план на на бой был, вероятно, лучшим, который он мог применить. Но сложность борьбы с Канело, как выяснил Плант, заключается в том, что вы имеете дело не только с взрывным мощным панчером или отличным контрпанчером, или скользким защитником, или бойцом высокого давления. Вы сталкиваетесь со всем этим, раунд за раундом. Канело может двигаться вперед всю дистанцию, заставляя своих оппонентов промахиваться и ошибаться. В 11-м раунде джеб Планта исчез, а скорость его реакции снизилась. Канело пробил точный левый хук и отправил Планта на канавас. Покачиваясь, Плант попытался пробежать трусцой до нейтрального угла. Канело напал на него, как только рефери позволил ему, и вскоре снова уронил американца.





Неотъемлемым атрибутом Канело является уважение, которое он проявлял даже к своим самым враждебным противникам. После остановки Планта, с которым он обнаружил личную неприязнь, которая вылилась в конфликт на пресс-конференции поединка, он обнял его и поговорил с ним в центре ринга.





«Он хотел продолжить поединок, и я сказал ему: «Здесь нет ничего постыдного, у нас был отличный бой сегодня». Он извинился за инцидент на пресс-конференции, признался, что не хотел этого. Я ответил: «Мы мужчины, все в порядке. Продолжаем идти».