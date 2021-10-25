Сборная Украины завоевала 14 медалей на чемпионате Европы

У нашей команды второе общекомандное место





Фото: ФБУ

На проходившем с в Будве (Черногории) молодежном чемпионате Европы сборная Украины завоевала 14 медалей, из которых три золотые.



Чемпионами Европы стали Айдер Абдураимов, Бозорбой Матякубов и Вероника Накота.

Также украинцы завоевали четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

Сборная Украины по количеству медалей заняла второе общекомандное место.

Напомним, XSPORT транслирует взрослый чемпионат мира, проходящий в эти дни в Белграде.