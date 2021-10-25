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Сборная Украины завоевала 14 медалей на чемпионате Европы
У нашей команды второе общекомандное место
21:50
Фото: ФБУ
На проходившем с в Будве (Черногории) молодежном чемпионате Европы сборная Украины завоевала 14 медалей, из которых три золотые.
Чемпионами Европы стали Айдер Абдураимов, Бозорбой Матякубов и Вероника Накота.
Также украинцы завоевали четыре серебряные и семь бронзовых медалей.
Сборная Украины по количеству медалей заняла второе общекомандное место.
Напомним, XSPORT транслирует взрослый чемпионат мира, проходящий в эти дни в Белграде.
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