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Сборная Украины зажгла на чемпионате Европы U22: 10 медалей, Захареев – лучший боксер турнира

2 золота, 3 серебра и 5 бронз
Бокс Аматорский бокс
25 марта 19:00
Сборная Украины зажгла на чемпионате Европы U22: 10 медалей, Захареев – лучший боксер турнира
Фото: ФБУ

Сборная Украины на чемпионате Европы до 22 лет в Хорватии завоевала 10 медалей.

Золото – Каролина Махно (до 75 кг), Юрий Захареев (до 71 кг), также признан лучшим боксером турнира.

Серебро – Андрей Ефимович (до 48 кг), Максим Власюк (до 60 кг), Иван Сапун (до 86 кг).

Бронза – Ольга Шалимова (до 48 кг), Сабина Новосад (до 52 кг), Эльмир Набиев (до 54 кг), Василий Ткачук (до 92 кг), Алеся Крысюк (до 81 кг).

Напомним, что Захареев также является чемпионом мира.

Олег Шумейко-младший
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