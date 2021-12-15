Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве

Он надеется получить политическое убежище

Тема дня

Максим Мернес / Фото - forbes.su

Прошло уже почти три месяца с момента первого боя Александр Усик – Энтони Джошуа. Украинец завоевал пояса в Лондоне. И не стал скрывать – хочет отстоять их в реванше в Киеве.

Вот только промоутеры не спешат бронировать НСК «Олимпийский», они ищут самый привлекательный с точки зрения финансов вариант. Ведь боксерам из чего-то нужно платить гонорары.

Эдди Хирн все ближе и ближе к тому, чтобы устроить бой на Востоке, недавно даже посещал Дубай.

Впрочем, нашелся один человек, который предложил свою помощь в организации поединка в столице Украины. Неожиданный вариант.

«Знаю, что Киев не является фаворитом проведения боя из-за невысокой платежеспособности украинских фанатов бокса. На 70-тысячном НСК «Олимпийский» нельзя будет поставить цену билетов, такую же как была в Лондоне, и организаторы терпят убытки. Хочу поговорить с промоутером Усика Александром Красюком, чтобы узнать, о какой цифре идет речь. И если она меня не введет в ступор, готов принять участие в организации ивента. Найдем механизм, как можем компенсировать ущерб организаторам. Возможно, мы с партнерами выкупим часть билетов и подарим их воинам и ветеранам АТО».

Это слова российского бизнесмена Максима Мернеса, который называет себя сыном основателя МММ Сергея Мавроди. Свою мотивацию он объясняет достаточно просто:

«Зачем мне это нужно? Рассматриваю это как инвестицию в страну у которой собираюсь попросить политическое убежище».

Дело в том, что Мернес, который родился в Москве, но в детстве с мамой переехал в Томск, уже долгое время живет в Таиланде, ведь считает, что на родине ему не рады.

Он с ранних лет увлекался технологиями, уже в 14 начал зарабатывать – продавал доступ к интернету. Свое состояние ему удалось заработать благодаря долгосрочным инвестициям в криптовалюту. А вот популярность он обрел после ограбления, которое состоялось в 2018 году:

«Я сижу дома за компьютером, ко мне заходит четыре человека. Говорят, что мы такие-то, такие-то, мы представители определенных структур. И сказали: «Тебе пи**ец, тебе сейчас будет пи**ец. Отдавай все». Такое вот общение было. Вы понимаете, насколько это бесстыжие, беспринципные позорники. Позорники Российской Федерации, своей чести, своей семьи. Зайти четыре мужика, которым по 45 лет, к пацану, которому 21 год, жене его надеть мешок на голову… Это нужно быть абсолютным позорником, у которого нет ни чести, ни какого-то достоинства и понимания. Нас держали 8 часов в заложниках. Постоянно во время этого поступали угрозы. Перед тем, как уйти, они сказали: «Ну, с**а, если кто-то узнает об этом, хотя бы какая-то мышь, тебе пи**ец». После этого мы с женой просто легли спать. Утром проснулся, а у нас не было ни телефона, ни денег, ни компьютеров, ни паспортов, ни документов – ничего. Я пошел пешком к другу, к коллеге. Взял у него телефон и написал заявление в полицию, что меня ограбили. Потому что у меня забрали 100 с лишним тысяч долларов в криптовалюте. Почему именно столько? Потому что в кошельке был лимит на перевод за один день. Я считаю, что это можно расценивать как ограбление. Беспринципное, наглое, мерзкое. В общем, в российском стиле. Очень печально, что эта ситуация со мной произошла. Эта ситуация, вместе со смертью Сергея Пантелеевича (Мавроди, отца) меня выбило из колеи. Я находился в депрессии первые три месяца. Был в шоке от этих событий».

Но кроме того, чтобы рассказать эту историю, в интервью Дмитрию Гордону Мернес открыто критиковал российскую власть, говорил о развале экономики РФ. А также не побоялся ответить на вопрос о том, чей Крым.

Банальный вопрос задам. Крым чей?

(смеется) А вы как думаете?

Я не думаю, я знаю – украинский.

Хорошо, что вы это знаете. Думаю, все люди это знают. Это вопрос, на который… Это даже не вопрос. Это ответ.

Скажите пожалуйста, что, на ваш взгляд, произошло в 2014 году между Россией и Украиной и продолжает происходить сейчас. Как это назвать?

[…] Я считаю, что произошло разобщение братьев, народа, который повсеместно был братьями. То есть, славяне, мы были славяне. […] То, что произошло – это был прецедент вопиющий, который полностью перевернул вообще отношение наших стран таким образом, что оно никогда, скорее всего, не будет прежним. По крайней мере, в текущем. Во время нашей жизни, к сожалению, оно уже прежним не будет.

Ну вам Украину жаль?

Конечно, безусловно.

И еще Мернес дал понять – ему опасно приезжать на родину:

«Я думаю, что любому здравомыслящему человеку опасно возвращаться в Россию. Сейчас, например, есть люди экономисты, к примеру, Влад Жуковский, он попал под репрессии определенные. Думаю, все меньше адекватных людей, которые разбираются в экономике, будут находиться в Российской Федерации, потому что это будет очень сложно».

После подобных заявлений на Мернеса напали в Таиланде, нанесли ему несколько ножевых ранений (он предполагает, что это представители российских спецслужб). На территории РФ на него завели несколько уголовных дел (по его словам). Российские издательства перестали печатать его книги (их у него 18, в том числе и бестселлер «Мой путь к миллиону долларов»).

Поэтому не странно, что Мернес нанял адвоката, который занимает получением для своего клиента политического убежища. И он решил просить его в Украине.

Однако такой «инвестор» в бой Усик – Джошуа в Киеве выглядит маловероятным. Александр Красюк дал понять – с ним никто даже не связывался:

«Есть его номер телефона? Кто это вообще такой? О ком речь? Если честно, не могу ответить, давайте сначала ознакомлюсь с тем, кто автор этой публикации, и о чем речь идет».

Есть большие сомнения в том, что этот молодой человек действительно сможет помочь организовать бой Усик – Джошуа в Киеве. Его биография явно тому не способствует.

Однако подобные новости и инициативы – это уже хороший знак. Такой поединок не приедет в Украину только благодаря продажам билетов. Нужны дополнительные инвестиции.

Если их не будет, то, вероятнее всего, придется смотреть бой по телевизору. Проведение реванша в Киеве – это будет настоящая сенсация, фактически, чудо. Вот только Мернес, называющий себя сыном основателя МММ, не выглядит мессией.