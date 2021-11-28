Сделал то, что не удалось Ломаченко. Камбосос объяснил, за счет чего победил Лопеса

Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбососа

Новоиспеченный абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) рассказал в интервью Matchroom Boxing, за счет чего ему удалось одолеть Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO):



Он выдал свои лучшие удары, а я продолжал драться несмотря ни на что. Я знал, что он побежит на меня сломя голову. Это была часть психологической игры. Обидеть его, разозлить. Я знал, что он будет бешеным. Я же был хладнокровен. Принял пару ударов в корпус, зная, что этой силе меня не сломить.

Он совершил ошибку, и я поймал его прекрасным ударом правой рукой. Уронил его и ход боя изменился. Я повторил план Али против Фрейзера – показал Теофимо свою мощь в первом же раунде.

Раунд за раундом я наращивал преимущество. Как я и сказал. Он говорил о первом раунде. Но что с остальными 11-ю? Я знал, что я буду набирать очки и делать все, чтобы победить.

Я немного заигрался. Публика вскружила мне голову и я упал в 10-й 3-минутке. Не сказать, что мне было больно. Но я допустил ошибку, и это послужит мне уроком. Я поддался эмоциям. Поднявшись с настила я пришел в себя. И вернулся к своему плану. И чемпионские раунды – это был невероятный бокс от меня.

Когда он уронил меня, то хотел добить. Но когда он увидел, что я не сдался, и продолжаю сражение – это надломило его. 11-й раунд, вероятно, лучший в моей карьере. А последний раунд закрыл стал отличным завершением шоу.