«Сделаю все, чтобы дать ему шанс». Промоутер рассказал о будущем чемпиона WBO Митрофанове

Красюк и Митрофанов / Фото: K2

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show поделился своими планами о развитии карьеры обладателя титула WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрия Митрофанова (11-0-1, 5 KO):



Дмитрий не просто боксер, он является депутатом черниговского городского совета. У него есть семья, дети, ему есть чем заниматься. Основной его вид деятельности – профессиональный бокс. Он уже не молод, ему больше 30 лет, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы дать ему шанс. А воспользоваться этим шансом – право самого боксера.