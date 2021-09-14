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«Сделаю все, чтобы дать ему шанс». Промоутер рассказал о будущем чемпиона WBO Митрофанове
Красюк рассказал, что продолжится работа над повышением бойца в рейтинге
08:33
Красюк и Митрофанов / Фото: K2
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show поделился своими планами о развитии карьеры обладателя титула WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрия Митрофанова (11-0-1, 5 KO):
Ему ждать особо нечего. Ему нужно боксировать, он не находится в достаточном статусе, чтобы быть претендентом. Ему нужна боевая практика, проводить поединки, которые он и будет проводить. Защищать свой титул WBO Oriental. Получать более высокие позиции в рейтингах. Затем уже будет моя политическая работа, как сделать так, чтобы он получил свой шанс. Мы с ним не общаемся каждый день, но каждый раз, когда мы общаемся, говорим конструктивные вещи на актуальные темы. Они чаще всего касаются его карьеры.
Дмитрий не просто боксер, он является депутатом черниговского городского совета. У него есть семья, дети, ему есть чем заниматься. Основной его вид деятельности – профессиональный бокс. Он уже не молод, ему больше 30 лет, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы дать ему шанс. А воспользоваться этим шансом – право самого боксера.
Напомним, что эпатажный боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) недоволен работой K2 Promotions в отношении своих боксеров.
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