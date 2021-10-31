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Сегодня 36-летие у Деревянченко. Лучшие моменты карьеры украинского технаря
Сергей трижды дрался за чемпионский титул
31 октября 20:19
Сергей Деревянченко / Фото: Showtime
31 октября свое 36-летие празднует украинский средневес Сергей Деревянченко (16-3, 10 КО).
В любителях Деревянченко был бронзовым призером чемпионата мира-2007, а в профессионалах трижды боксировал за титул чемпиона мира, но уступил Даниэлю Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.
Напомним, ранее мексиканский боксер Хайме Мунгия отказался от поединка с Деревянченко.
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