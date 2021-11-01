Второй украинец за день вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
Сегодня четыре украинца проведут поединки 1/8 финала ЧМ-2021
Прямую трансляцию из Белграда смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+
11:24
Виктор Петров / Фото - Facebook1 ноября в Белграде (Сербия) состоится очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди мужчин.
В поединках 1/8 финала планетарного форума на ринг выйдут два украинца. В весовой категории до 63,5 кг свой поединок проведет Денис Песоцкий, который встретится с казахстанцем Сонатали Толтаевым. (Вечерняя сессия. Начало – в 19.00)
В категории до 67 кг на ринг выйдет Виктор Петров. Ему будет противостоять бразилец Вандерсон де Оливейра. (Дневная сессия. Начало – в 14.00).
В весе до 75 кг за выход в четвертьфинал будет бороться Иван Папакин. Его соперником станет боксер из Таиланда Вирапон Джонгджохо. (Дневная сессия. Начало – в 14.00).
Богдан Толмачов сразится с представителем Казахстана Омурбеком Бекжигитом в весовой категории до 80 кг. (Вечерняя сессия. Начало в 19.00)
Чемпионат мира-2021 будет проходить до 8 ноября и будет показано в прямом эфире на телеканалах XSPORT и XSPORT+.
В полном объеме мировое первенство смотрите на нашем сайте (анонс трансляций в телепрограмме).