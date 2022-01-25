Спарринг-партнер Усика и Кличко рассказал, сколько хочет заработать за бой на голых кулаках
Владимир Кличко празднует 25-летие своей четвертой победы в профи. Видео боя и нокаута
Украинец прокладывал путь к первому титульному поединку
09:35
Владимир Кличко vs Трой Вейда
25 января 1997 года прошел четвертый профессиональный поединок украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-5, 53 КО).
Тогда в Штутгарте украинец встретился с американцем Троем Вейдой (46-25-2, 33 КО) и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.
Напомним, ранее Кличко-младший в социальных сетях намекнул на свое возвращение в бокс.