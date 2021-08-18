Семья важнее бокса. Отец Тайсона Фьюри собирается снять сына с боя против Уайлдера

У чемпиона полностью сорвалась подготовка к бою из-за проблем в семье





Тайсон Фьюри / Фото: Eurosport

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон заявил, что не позволит сыну проводить третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), если новорожденная дочь британца не пойдет на поправку.



Напомним, дочь Фюри через несколько дней после рождения была переведена в реанимацию.

18 августа девочку должны забрать домой, после чего боксер начнет подготовку к поединку.



По словам Джона Фьюри, его сын все это время был с семьей и переживал за ребенка вместо подготовки к Уайлдеру. Отец считает, что подготовка уже смазана, а если проблемы продолжаться, то третий бой с Деонтеем придется отложить.



«Никто не ожидал, что третий бой с Уайлдером пройдет в настолько сложное время. Семья – это семья, бизнес – это бизнес, но семья стоит на первом месте. Когда вы знаете, что у вас в семье все хорошо, то спокойно можете готовиться к поединкам и выступать. Я отец Тайсона, а он сейчас находится возле своей жены и младенца. Если ситуация не изменится и проблемы не исчезнут, то мы отменим бой. Я сам это сделаю. Поймите меня правильно. Мы хотим драться с Уайлдером. Надеюсь, дочь Тайсон вернется домой и все придет в норму. Тогда мы возобновим тренировочный лагерь, но если этого не будет, значит и боя не будет. Это лишь боксерский бой, пусть ждут. Меня не волнует, встретится Тайсон с Уайлдером в следующем году или боя вообще не будет».

Ранее Фьюри рассказал, какой вес у него будет в поединке с Уайлдером.