Сенченко: «Беринчик мог бы конкурентно боксировать с топами»

Бывший чемпион мира – о победе украинца над Исой Чаниевым

Вячеслав Сенченко / Фото: facebook.com/vyacheslav.senchenko

Бывший чемпион мира, а сейчас тренер Вячеслав Сенченко поделился мнением о победе украинца Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО).

Ожидали ли вы, что поединок пройдет все 12 раундов?

Да, если честно я ожидал этого. Так и думал, что поединок не завершится досрочно, а будет продолжаться все раунды и победителя объявят судейским решением.

Как вам бокс от Чаниева?

Иса мне понравился. Мне понравилось, как он боксировал, он показал хороший уровень бокса, было видно, что он классно готов к поединку физически. Он действительно был заряжен на победу, не приехал отбыть номер и заработать денег. Беринчик и Чаниев выдали очень интересный бой, как говорится, с руки на руку. Мне кажется, что этот поединок был самым сложным в карьере Беринчика, и одним из самых конкурентных вообще в вечерах бокса К2. Здесь была очень большая интрига.

Денис, на фоне боксера, который боксировал за пояс чемпиона мира, показал себя хорошо?

Да, он показал себя очень классно. Он продемонстрировал свой высокий уровень, а то, что он боксировал с парнем, который еще недавно дрался за титул, это ценно вдвойне.

Исходя из такой победы, как думаете, Денис готов к топам своего веса?



Как я уже говорил, он боксер высокого уровня, и, думаю, при хорошей подготовке и спарринг-сессии он мог бы выйти на уровень, где он бы мог конкурентно боксировать с топами. У Беринчика хорошая школа, у него классная выносливость, отличная работа ног. Хотелось бы, чтобы его промоутеры после этого боя улучшали его оппозицию и подводили к большим боям.

Напомним, Чаниев готов провести реванш с Беринчиком.