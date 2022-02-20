Украинский боксер утверждает, что его «ограбили» в бою с россиянином в Екатеринбурге
Сенченко – об «ограблении» украинца в России: «Ни хрена не уступил, весь зал аплодировал»
Бывший чемпион мира является тренером Зоравора Петросяна
13:37
Фото: Instagram
Вячеслав Сенченко, тренер суперлегковеса Зоравора Петросяна (12-2, 5 KO), в Facebook отреагировал на поражение своего подопечного от россиянина Ивана Козловского (5-0, 2 КО) в рамках вечера бокса в Екатеринбурге:
«Ни хрена не уступил, весь зал аплодировал Зорику. Все специалисты сказали, что Зорик выиграл».
Петросян проиграл раздельным решением судей – 99:91 (Петросян), 94:96 (Козловский), 94:96 (Козловский). Накануне он сообщил, что его команда будет подавать апелляцию на исход боя.
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