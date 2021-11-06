Сенченко поделился мнением о потенциальных соперниках Сиренко

Непобежденный украинский супертяж проведет четвертый бой в 2021 году

Фото: Facebook Владислава Сенченко

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко поделился мнением о непобежденном украинском супертяжеловесе Владиславе Сиренко (18-0, 15 КО).

Накануне появилась информация, что в список потенциальных соперников Владислава Сиренко входят поляк Вах, немец Валлиш и француз Дюопа. Кто из них, по вашему мнению, выглядит самым серьезным оппонентом?

Надо смотреть их уровень бокса. Они находятся в топ-100 рейтинга BoxRec, что уже является шагом вперед для Владислава. Нормальная оппозиция, это для опыта всегда хорошо.

Наиболее реалистичным соперником сейчас выглядит Валлиш. Немец проводил прошлый поединок против россиянина Мурата Гассиева, где рефери остановил бой в четвертом раунде. Остальные четыре поражения в карьере немца также были до пятого раунда. Сможет ли он продержаться против Сиренко всю дистанцию?

Я не уверен. Сиренко – хороший и бьющий боксер. Поэтому думаю, что в этом бою тоже будет нокаут.

Дюопа 40 лет, Ваху – 41, а Валлишу – 36. Почтенный возраст соперников – тренд последних поединков Сиренко. Что скажете о таком выборе оппонентов?

Для супертяжелого веса это не такой критичный возраст. В этом весе начинают боксировать после 30-ти, поэтому я бы не зацикливался на возрасте соперников. Надо смотреть в какой они форме и какая у них готовность к бою. Этот бой они берут за неделю до него или за два месяца, чтобы нормально подготовиться. От этого и будет зависеть уровень бокса, который они покажут. Если подпишут боксера за неделю до боя, то он будет не готов.

Следующий поединок будет четвертым для Сиренко в 2021 году. Не много ли это для 26-летнего боксера?

Нормально, потому что предыдущий бой Владислав выиграл нокаутом в первом раунде. И сделать бой через 2-3 месяца – это нормально. Он не был травмирован, не затратил много сил в бою. Надо смотреть какие он проводит поединки. Если тяжелые, то четыре боя в год было бы много. В таком случае в этом весе их проводят два в год. Если они были не сложные, как прошлый поединок Влада, то можно не делать большую паузу.

Напомним, в последнем бою Сиренко в первом раунде нокаутировал Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).