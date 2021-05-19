Сенченко: «После победы над Накатани Ломаченко сможет боксировать за титул»

Авторитетный тренер также дал прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Вячеслав Сенченко / фото - MixSport

Бывший чемпион мира, а ныне авторитетный тренер Вячеслав Сенченко дал свой прогноз на предстоящие поединки в комментарии порталу Luckypunch.

Специалист уверен, что бой против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) вернет Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) на уровень титульных боев.

Также Сенченко высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

«На таком уровне уже не может быть проходных боев. Накатани – крепкий боксер. Думаю, что после победы над Накатани Ломаченко сможет боксировать за титул. В поединке Джошуа – Фьюри, склоняюсь к победе Фьюри по очкам. Он более разнообразной боксер, у него лучше скорость. Однако, у Джошуа есть шанс панчера, поэтому нас ожидает интересный поединок».

Напомним, следующий поединок «Хай-Тека» состоится 26 июня.

А вот бой Энтони Джошуа (24-0, 22 КО) против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) находится под угрозой срыва.