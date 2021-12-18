Сенченко: «Сиренко и Руденко – два лучших супертяжеловеса в Украине. Но есть еще Захожий»

Бывший чемпион мира сделал прогноз на предстоящий поединок в Броварах







Вячеслав Сенченко / Фото - Facebook Экс-чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко прокомментировал грядущий поединок известных украинских супертяжеловесов Владислава Сиренко (18-0, 15 КО) и Андрея Руденко (34-5, 20 КО).



«Пожалуй, это два лучших супертяжеловеса в Украине. Есть еще в Украине Саша Захожий – интересный тяжеловес, но данное противостояние считаю очень интересным, очень конкурентным и непредсказуемым. Здесь может быть как нокаут, так и победа по очкам. Безусловно, такой непредсказуемый поединок, конечно же, вызывает интерес».



Поединок между Сиренко и Руденко пройдет 18 декабря в Броварах.



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Экс-чемпион мира по версии WBAпрокомментировал грядущий поединок известных украинских супертяжеловесов(18-0, 15 КО) и(34-5, 20 КО).Поединок между Сиренко и Руденко пройдет 18 декабря в Броварах.Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на нашем сайте . Примерное начало поединка – 21:30.