Сенченко: «Беринчик не победил ни одного бойца топ-уровня, даже приближенного к топ-уровню»
Сенченко: «Сиренко и Руденко – два лучших супертяжеловеса в Украине. Но есть еще Захожий»
Бывший чемпион мира сделал прогноз на предстоящий поединок в Броварах
07:58
Вячеслав Сенченко / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко прокомментировал грядущий поединок известных украинских супертяжеловесов Владислава Сиренко (18-0, 15 КО) и Андрея Руденко (34-5, 20 КО).
«Пожалуй, это два лучших супертяжеловеса в Украине. Есть еще в Украине Саша Захожий – интересный тяжеловес, но данное противостояние считаю очень интересным, очень конкурентным и непредсказуемым. Здесь может быть как нокаут, так и победа по очкам. Безусловно, такой непредсказуемый поединок, конечно же, вызывает интерес».
Поединок между Сиренко и Руденко пройдет 18 декабря в Броварах.
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