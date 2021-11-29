Сенченко поделился мнением о потенциальных соперниках Сиренко
Сенченко спрогнозировал результат боя Сиренко – Валлиш
Бывший чемпион мира отметил рост уровня оппозиции своего соотечественника
08:55
Вячеслав Сенченко / Фото - pmfa.fitЭкс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем дивизионе Вячеслав Сенченко сделал прогноз на поединок с участием непобежденного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (18-0, 15 КО) и немца Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО).
«Влад хороший боксер и я рад, что уровень его оппозиции растет. Ожидаю хороший бой и прогнозирую победу Влада. Желаю ему удачи в бою».
Напомним, поединок между Сенченко и Валлишем состоится 18 декабря в ТРЦ «Терминал» в Броварах. Бой пройдет в андеркарде противостояния Беринчик – Чаниев.
Напомним, Сиренко в предыдущем бою в первом раунде нокаутировал опытного россиянина.