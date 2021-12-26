Ломаченко отправил свои золотые медали на переплавку в Россию
Сенченко: «У Ломаченко должен был быть на плечах флаг Украины»
Украинец подверг критике своего именитого соотечественника
17:40
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко прокомментировал YouTube-каналу «Два Боковых» решение Василия Ломаченко (16-1, 11 КО) отпраздновать победу над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) с флагом родного Белгород-Днестровского, а не Украины.
«Мое мнение такое: если ты выходишь на международную арену... Это же не чемпионат Украины, где каждый представляет свой город. Это бой за титул чемпиона мира, и мы представляем свою страну. И я считаю, что у него однозначно должен был быть на плечах флаг Украины.
Если он не только патриот Украины, но и любит свой город, я это поддерживаю. Но они ведь могли взять два флага: города и страны. Не знаю, может, кто-то из команды пропустил этот момент. Но я считаю, что должен был быть флаг Украины. Или два флага».
Василий Ломаченко решил сделать необычный подарок для своего отца Анатолия Ломаченко.