Сенченко: «У Ломаченко должен был быть на плечах флаг Украины»

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко прокомментировал YouTube-каналу «Два Боковых» решение Василия Ломаченко (16-1, 11 КО) отпраздновать победу над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) с флагом родного Белгород-Днестровского, а не Украины.

Если он не только патриот Украины, но и любит свой город, я это поддерживаю. Но они ведь могли взять два флага: города и страны. Не знаю, может, кто-то из команды пропустил этот момент. Но я считаю, что должен был быть флаг Украины. Или два флага».