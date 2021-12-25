Сенченко: «В бою Сиренко – Руденко решение рефери для меня непонятное»

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Бывший чемпион мира, а сейчас тренер Вячеслав Сенченко поделился мнением о поединке украинских супертяжеловесов Владислава Сиренко (19-0, 16 КО) против Андрея Руденко (34-6, 20 КО):

Я удивился, когда остановили бой. По сути, Сиренко ничего не показал. В некоторых моментах он сам был инициатором клинча, не разрывая дистанцию, не работая с дистанции. Бой был скучным, не было комбинаций, не было взрывных атак. Бой был не таким, каким мы его ожидали увидеть».