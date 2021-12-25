Сенченко: «Беринчик мог бы конкурентно боксировать с топами»
Сенченко: «В бою Сиренко – Руденко решение рефери для меня непонятное»
Бывший чемпион мира высказался о поединке украинских супертяжеловесов
14:38
Фото: MixSport
Бывший чемпион мира, а сейчас тренер Вячеслав Сенченко поделился мнением о поединке украинских супертяжеловесов Владислава Сиренко (19-0, 16 КО) против Андрея Руденко (34-6, 20 КО):
«Что касается поединка Сиренко – Руденко, то для меня решение рефери непонятное. Остановить бой за два титула из-за того, что один боксер придерживал другого…Это же супертяжелый вес, здесь клинчи, кто-то кого-то держит постоянно.
Я удивился, когда остановили бой. По сути, Сиренко ничего не показал. В некоторых моментах он сам был инициатором клинча, не разрывая дистанцию, не работая с дистанции. Бой был скучным, не было комбинаций, не было взрывных атак. Бой был не таким, каким мы его ожидали увидеть».
Напомним, в шестом раунде рефери боя во время клинча решил остановить поединок, присудив Сиренко победу техническим нокаутом.
В команде победителя считают, что рефери поступил верно.