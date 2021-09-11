Деревянченко вместе с будущим соперником Ломаченко готовится к предстоящему поединку
Сенченко: «Я на сто процентов уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира»
Бывший чемпион мира – о возможном реванше в легком дивизионе
10:59
Вячеслав Сенченко / Фото - mixsport.proЭкс-чемпион мира Вячеслав Сенченко в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова», что бывший лидер легкого дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) сможет в реванше победить абсолютного чемпиона мира в этом весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).
«Я на сто процентов уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом, если будет в хорошей форме, не травмирован. Если у него все будет нормально со здоровьем, если травмы не помешают ему в бою, то он, конечно же, станет абсолютным чемпионом, и у Лопеса не будет шансов. Я думаю, это понимает и сам Теофимо. Я только сегодня прочитал интервью, где он говорит, что не даст реванш. Все понимают, почему он так сделает. Лопес будет рассказывать, что ему бы не дали, но мы понимаем, что он не предоставит этот шанс, поскольку не уверен в своей победе в этом поединке».
Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.
Ранее Лопес заявил, что доедание «его объедков» не поможет Ломе добиться с ним реванша.
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