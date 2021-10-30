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Сепеда и Варгас устроили драку на официальной процедуре взвешивания
Ивент от Top Rank состоится в Нью-Йорке
30 октября 09:55
Сепеда и Варгас / Фото - Top RankСостоялась официальная процедура взвешивания хедлайнеров боксерского ивента от промоутерской компании Top Rank, который в ночь с 30 по 31 октября пройдет в Нью-Йорке (США).
В главном поединке вечера экс-претендент на титул в первом полусреднем дивизионе американец Хосе Сепеда (34-2-0, 26 KO) выйдет в ринг с пуэрториканцем Хосе Варгасом (19-1-0, 9 KO).
Отметим, что после взвешивания боксеры устроили кулачный поединок.
Результаты:
Хосе Сепеда – 139.4 фунта (63.23 кг)
Хосе Варгас – 139 фунтов (63.05 кг)
А тем временем непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк анонсировал свой следующий бой.