Сепеда наказал Варгаса за дерзкое поведение перед боем, отправив его в глухой нокаут
Сепеда: «Я готов к поединку против Тейлора»
Американский полусредневес выразил готовность провести бой за титул
08:59
Хосе Сепеда / Фото - boxingscene.comЭкс-претендент на титул в первом полусреднем дивизионе американец Хосе Сепеда (35-2, 27 КО) поделился эмоциями после победы над пуэрториканцем Хосе Варгасом (19-2, 9 КО).
Цитирует Сепеду Boxing Scene.
«Не соглашусь ни на что другое, кроме поединка за титул. Мне это обещали слишком много раз. Мы готовы. Мне 32 года, я нахожусь на пике формы. Я хочу завоевать титул WBC. Если честно, мне хочется владеть всеми поясами. Я готов к поединку против Джоша Тейлора. Я уже дрался с его соперником – Хосе Рамиресом. Так что я готов к бою за титул».
Наомним, на ивенте от промоутерской компании Top Rank Сепеда техническим нокаутом в первом раунде выиграл поединок у Варгаса.
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