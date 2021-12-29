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Сергей Радченко: «Владимир Кличко, Усик и Ломаченко работают в несколько раз больше, чем кто-либо другой»
Украинский тяжеловес – о подготовке украинских боксеров
20:00
Сергей Радченко / Фото - FacebookУкраинский боксер тяжелого дивизиона Сергей Радченко (8-7, 3 KO) рассказал о подготовке, которую проходили топовые украинские боксеры.
Чем уникальна подготовка Усика, Ломаченко и Владимира Кличко? Что помогало им доминировать в боксе столько лет?
«Этих ребят можно назвать трудоголиками. Они работают в несколько раз больше, чем кто-либо другой. Это самое первое и самое главное».
«Везде и по всем системам подготовки работают, к примеру, три недели спаррингов, три раза в неделю работают и по возрастающей идут – четыре, шесть, восемь раундов, доходят до пика, а потом идут на спад».
«А у Кличко и Усика – по 10, по 12, а даже иногда 15 раундов с разными спарринг-партнерами и работают по четыре дня в неделю. Не три, а четыре спарринга. Огромная работа».
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