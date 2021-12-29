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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
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03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
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Сергей Радченко: «Владимир Кличко, Усик и Ломаченко работают в несколько раз больше, чем кто-либо другой»

Украинский тяжеловес – о подготовке украинских боксеров
Бокс Профессиональный бокс
20:00
Сергей Радченко: «Владимир Кличко, Усик и Ломаченко работают в несколько раз больше, чем кто-либо другой»
Сергей Радченко / Фото - Facebook
Украинский боксер тяжелого дивизиона Сергей Радченко (8-7, 3 KO) рассказал о подготовке, которую проходили топовые украинские боксеры.

Чем уникальна подготовка Усика, Ломаченко и Владимира Кличко? Что помогало им доминировать в боксе столько лет?

«Этих ребят можно назвать трудоголиками. Они работают в несколько раз больше, чем кто-либо другой. Это самое первое и самое главное».


«Везде и по всем системам подготовки работают, к примеру, три недели спаррингов, три раза в неделю работают и по возрастающей идут – четыре, шесть, восемь раундов, доходят до пика, а потом идут на спад».


«А у Кличко и Усика – по 10, по 12, а даже иногда 15 раундов с разными спарринг-партнерами и работают по четыре дня в неделю. Не три, а четыре спарринга. Огромная работа».


А тем временем мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на свой ляп во время новогоднего поздравления.

Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Василий Ломаченко Владимир Кличко Сергей Радченко

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