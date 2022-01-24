Серхио Мора: «Я хочу увидеть нокаут в третьем бою Канело с GGG»

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Бывший чемпион мира американец Серхио Мора в интервью DAZN признался, что хочет увидеть третий поединок между мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KО) и казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KО).

Первые два боя были на тоненького. Но у людей короткая память. И вот они уже требуют для Канело новых имен: братьев Чарло, Давида Бенавидеса, Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего. А я хочу третий бой с Головкиным, ведь они так и не определили сильнейшего. Я хочу, чтобы в этом противостоянии была поставлена жирная точка. Я отлично помню оба боя. Они реально были максимально конкурентными. И я хочу получить все ответы. Пускай я знаю, как закончится третий поединок. Пускай большинство болельщиков знает. Но я хочу это увидеть. Я хочу увидеть этот нокаут!»