Шафер: «Порой спорту нужны такие парни как отец Лопеса»

Фото: boxingscene.com

Известный промоутер Ричард Шафер в интервью FightHype.com заявил, что не считает карьеру американского легковеса Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) разбитой после поражения от австралийца Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Лопес – важная часть бокса, но сейчас ему придется поработать над ошибками. И мне кажется, что правильным решением будет переход в 140 фунтов, ведь, как мы уже знаем, у него возникли серьезные проблемы с тем, чтобы укладываться в 135. Лично я с радостью буду ждать его возращения».