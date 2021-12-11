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Шафер: «Порой спорту нужны такие парни как отец Лопеса»
Промоутер не считает карьеру американца разбитой
20:30
Фото: boxingscene.com
Известный промоутер Ричард Шафер в интервью FightHype.com заявил, что не считает карьеру американского легковеса Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) разбитой после поражения от австралийца Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Теофимо очень яркий боец, он пробуждает эмоции в людях. И неважно, нравится ли он вам или нет. То, как ведет себя его отец, напоминает мне отца Дэнни Гарсии. Это ярко, скандально, и порой спорту нужны такие парни.
Лопес – важная часть бокса, но сейчас ему придется поработать над ошибками. И мне кажется, что правильным решением будет переход в 140 фунтов, ведь, как мы уже знаем, у него возникли серьезные проблемы с тем, чтобы укладываться в 135. Лично я с радостью буду ждать его возращения».
Джордж Камбосос поделился своим взглядом на то, что в углу Теофимо Лопеса отсутствовали конкретные инструкции по ходу боя, что вызвало немало критики в адрес отца американца.
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