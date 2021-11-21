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Шакур Стивенсон: «Кроуфорд побил бы Альвареса»
Боксер уверен, что Теренс лучше как боксер
21 ноября 14:04
Теренс Кроуфорд и Шакур Стивенсон / Фото: Инстанграм
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон заявил, что Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) способен побить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
«Кроуфорд – лучший боксер современности. Если бы Альварес выступал в весе Теренса, Кроуфорд побил бы его. Окажись они в одном ринге, то Теренс размазал бы его.
Единственный шанс Альвареса в их поединке – это лаки-панч. У меня нет сомнений в том, что Кроуфорд будет назван лучшим бойцом».
Напомним, ранее Кроуфорд победил техническим нокаутом Шона Портера.
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