Шакур Стивенсон: «В бою с Деревянченко Чарло доказал, что он не просто задира»
Шакур Стивенсон: «Ломаченко не смог бы меня победить»
Американец уверен, что «Хай-Тек» слишком напуган
16 марта 14:08
Шакур Стивенсон / фото - Boxing Scene
Экс-чемпиона мира Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) заявил, что украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО). По мнению американца, «Хай-Тек» был слишком напуган в бою против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), что помешало ему победить. Слова Шакура приводит Boxing 24/7.
«Ломаченко не смог бы победить меня. Я бы не позволил ему этого сделать. Я чувствую, что в той битве с Теофимо было много страха. Столь испуганный человек никогда не сможет меня сразить».
Сам Стивенсон недавно узнал возможное имя своего следующего соперника.
А как вы считаете, смог бы Василий победить Стивенсона? Пишите свои варианты в комментарии.