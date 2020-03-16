Шакур Стивенсон: «Ломаченко не смог бы меня победить»

Американец уверен, что «Хай-Тек» слишком напуган

Шакур Стивенсон / фото - Boxing Scene

Экс-чемпиона мира Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) заявил, что украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО). По мнению американца, «Хай-Тек» был слишком напуган в бою против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), что помешало ему победить. Слова Шакура приводит Boxing 24/7.

«Ломаченко не смог бы победить меня. Я бы не позволил ему этого сделать. Я чувствую, что в той битве с Теофимо было много страха. Столь испуганный человек никогда не сможет меня сразить».

Сам Стивенсон недавно узнал возможное имя своего следующего соперника.

А как вы считаете, смог бы Василий победить Стивенсона? Пишите свои варианты в комментарии.