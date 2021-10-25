Шакур Стивенсон обвинил Арума в попытке спрятать от него Вальдеса

Американцу не нравится идея боя Оскара с Наваррете





Шакур Стивенсон / Фото: boxingscene

Чемпион WBO во втором полулегком весе американец Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) прокомментировал слова своего Боба Арума о том, что ему интересен бой чемпиона WBC мексиканца Оскара Вальдеса (30-0, 21 КО) и чемпиона WBO в полулегком весе Эмануэля Наваррете (34-1, 29 КО). Слова американца приводит портал BoxingScene.



«Для меня не осталось другого боя чем с Вальдесом. Глупо сейчас сводить Вальдеса и Наваррете. Наваррете совсем недавно завоевал пояс в 126 фунтах, а я не единожды вызывал Вальдеса, и я укреплюсь во мнении, что Боб защищает его, если он подерется с Наваррете. Однажды у него не будет выбора. Он мексиканец, а мексиканские фанаты не дают своим бойцам прятаться. Сейчас у меня появился пояс, а, значит, я на вершине игры».

Напомним, ранее Стивенсон уверенно выиграл у Джеймела Херринга и стал чемпионом во второй весовой категории.