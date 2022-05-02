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Шакур Стівенсон: «Я хотів би стати абсолютним чемпіоном світу»

Американець об’єднав пояси WBC і WBO
Бокс Профессиональный бокс
09:32
Шакур Стівенсон: «Я хотів би стати абсолютним чемпіоном світу»
Шакур Стівенсон / Фото - vitrosp.com

Чемпіон WBC і WBO в другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (18-0, 9 КО) роздумує з командою над тим чи варто намагатися об’єднати всі пояси:

«Імовірно, я буду битися за інші два пояси, але спершу треба поговорити з командою, запитати, що вони думають. І після цього ми оголосимо рішення.

Лише тоді я зможу розповісти, що я збираюся робити. Але я б хотів стати абсолютним чемпіоном. Але це залежить від позиції моєї команди».

В нещодавньому поєдинку Стівенсон одноголосним рішенням суддів переміг Оскара Вальдеса.

Сергей Лукьяненко
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