Шанс для Ломаченко? Хэйни может отказаться от боя против Камбососа в Австралии

Все из-за жестких коронавирусных ограничений в стране

Фото: Boxing Insider

Билл Хэйни, отец, тренер и менеджер легковеса Девина Хэйни (27-0, 15 КО), ответил на вопросы, касающиеся возможного боя сына против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

Известно, что Хэйни – приоритетный соперник для Камбососа, однако Джордж хочет провести следующий бой у себя на родине – в Австралии, – а там очень жесткие антиковидные правила.

Были ли какие-то разговоры с Камбососом? Он все еще заинтересован в бое с Девином, как он он говорил ранее?

С моим усердием, я, конечно, пытаюсь изо всех сил, чтобы сделать этот бой реальностью. Я не слушаю хейтеров, не слушаю высказывания промоутеров об этом. Я связывался с его отцом Джимом, который является отличным человеком, который делает для своего сына все, что в его силах. Он проработал много арен, и как отец отцу, он дал мне слово, что сделает всё, что в его силах, чтобы бой с Девином состоялся. Мне он развеял все слухи о том, что в это дело вовлечён Ломаченко. Насколько мне известно, речь идет только о бое Камбососа и Девина.

Насколько серьезный вариант с Австралией? Омикрон повсюду. Вариант с Австралией все еще рассматривается или вы пытаетесь сделать это событие в США?

Девин сказал, что готов ехать в Австралию для поединка за абсолютного чемпиона мира. Это также значит, что он поехал бы даже на Юпитер. Мы не знаем, что там на Юпитере, но мы знаем, что Девин готов сделать этот бой любым способом, если это необходимо.

Рассматривая Австралию, Девин готов вакцинироваться, чтобы попасть в эту страну? Вы говорили с ним об этом? Потому что я знаю, что другие бойцы не спешат вакцинироваться. Это потихоньку меняется и все больше людей проходит вакцинацию, но какая ваша позиция и позиция вашего сына?

Я хотел бы, чтобы Девин говорил на эту тему. Я знаю, что он сделает все, чтобы поехать в Австралию. Мы ждем этого с нетерпением. Я не вакцинирован, могу публично говорить о себе и хочу, чтобы Девин говорил о своей позиции сам. Я не буду. Это то, что я учитываю, и о чем буду говорить с ним.

Неизвестно, вакцинирован ли Хэйни, если – нет, то въехать в Австралию ему вряд ли удастся. Спросите у лучшего теннисиста современности Новака Джоковича.

Напомним, на бой с Камбососом также претендует украинец Василий Ломаченко, который ранее заявлял, что готов боксировать с чемпионом в Австралии.