Шанс еще есть! Уоррен подтвердил, что в команде Фьюри занимаются организацией боя против Усика

Неужели мы вскоре увидим абсолютного чемпиона хэвивейта?

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Уже на следующей неделе может быть объявлен мегафайт между супертяжами Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО). Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен в интервью изданию Мanchester Evening News.

«Мы все еще работаем над деталями, но, думаю, на этих выходных добьемся определенного прогресса, и тогда нам будет что объявить. Все в боксе хотят увидеть бой за абсолют между Тайсоном и Усиком. Я хочу увидеть его просто как фанат. Так что это бой, который мы пытаемся устроить».

Стоит отметить, что 26 января должны состояться промоутерские торги за право организации боя Фьюри с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО). Стороны уже длительное время ведут переговоры и никак не могут прийти к согласию по поводу гонораров бойцов. По слухам, в команде «Цыганского короля» уже окончательно отказались от идеи боя с Уайтом и сосредоточились на потенциальном мегафайте за звание абсолютного чемпиона.

Усик же должен провести реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Но ранее сообщалось, что AJ не против взять отступные и отойти в сторону, чтобы не мешать потенциальной унификации.

Напомним, видео единственного нокдауна в карьере Усика.

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