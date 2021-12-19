Шансы еще есть. Красюк признался, что команда Усика ведет переговоры с Джошуа
Александр Красюк, промоутер лидер супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал о следующем поединке своего подопечного. По словам промоутера, команда украинца все еще ведет переговоры с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) с надеждой организовать поединок, на кону которого будет стоять титул абсолютного чемпиона хэвивейта.
Хотелось бы спросить об Александре Усике. Есть ли какие-то новости о нем?
Еще толковых новостей, которые можно было бы объявить, их нет. Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа.
Есть какой-то дедлайн по принятию решения?
Новый год.
У Фьюри уже точно есть обязательный претендент в лице Диллиана Уайта?
Вероятнее всего. Но однозначно еще сказать нельзя.
Джошуа не хочет отказываться от реванша?
Дело не в том, чего он хочет. Дело в том, как это будет на самом деле. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной.
То есть, у Усика есть возможность выйти из обязательства давать реванш?
Есть вероятность.
Напомним, Чисора рассказал Уайту, что ему нужно делать, чтобы победить Фьюри.