Шансы еще есть. Красюк признался, что команда Усика ведет переговоры с Джошуа

Александр Красюк / фото - K2 Promotions

Александр Красюк, промоутер лидер супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал о следующем поединке своего подопечного. По словам промоутера, команда украинца все еще ведет переговоры с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) с надеждой организовать поединок, на кону которого будет стоять титул абсолютного чемпиона хэвивейта.

Еще толковых новостей, которые можно было бы объявить, их нет. Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа.

Есть какой-то дедлайн по принятию решения?

Новый год.

У Фьюри уже точно есть обязательный претендент в лице Диллиана Уайта?

Вероятнее всего. Но однозначно еще сказать нельзя.

Джошуа не хочет отказываться от реванша?

Дело не в том, чего он хочет. Дело в том, как это будет на самом деле. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной.

То есть, у Усика есть возможность выйти из обязательства давать реванш?

Есть вероятность.