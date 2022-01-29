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Шатериникова – о смерти Вирчиса: «Он не мог поверить, что его предал близкий человек»
Вице-президент ЛПБУ скорбит за своим товарищем
12:21
Алина Шатерникова / Фото - FacebookВице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала смерть известного украинского боксера Владимира Вирчиса.
«В последний раз мы с ним виделись в январе, после его поста в Facebook. Было чувство, что нам надо увидеться, поговорить. Мы с ним три часа пили чай на чердаке его дома, где он сделал комнату-музей со своими трофеями и призами».
«Мы обсуждали ситуацию, из-за которой он попал в депрессию. Он не мог поверить, что его предал близкий человек, у него не укладывалось это в голове. Они были близкими людьми, доверял ему. Мы много говорили об этом, философствовали, что жизнь, увы, бывает, преподносит нам такие «сюрпризы». Наверное, он сильно доверял, где-то даже с детской наивностью верил в дружбу».
«Настроение покончить собой? Нет, таких разговоров с его стороны тогда во время нашей последней встречи не было. Потом мы тоже созванивались, разговаривали. Тяжелая утрата, до сих пор тяжело говорить о нем в прошедшем времени. Дай бог его жене Ирине, дочкам перенести эту боль и утрату человека, которого они очень любили, сдували с него пылинки».
«С Володей мы познакомились в 1999 или в 2000 году, когда он пришел в зал бокса. Он был весельчаком, коммуникабельным парнем, много было у него шуток. В любой компании Вирчис общался с позитивом. Он был душой компании».
«Может, он не был самым дисциплинированным боксером, но очень талантливым и бесстрашным. Володя когда-то признавался даже, что в своей карьере даже прыгнул выше головы. Даже если он не был на пике формы, но всегда верил в свои силы и выходил на ринг уверенным в себе. Очень жаль, что мы потеряли такого человека и друга в расцвете сил».
Напомним, тело украинского боксера было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе.
Как рассказал друг Вирчиса, в последнее время боксер пребывал в депрессии, что подтверждает его предсмертный пост в Facebook.
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