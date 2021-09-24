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Шатерникова: «Назначение украинского рефери на поединок Усик – Джошуа – это высочайшая оценка уровня работы наших специалистов»
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11:59
Виктор Фесечко / Фото - FacebookВице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова на своей странице в Facebook поделилась мнением относительно назначения украинского рефери Виктора Фесечко на поединок между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Мы это сделали. Виктор Фесечко, украинский судья международной категории, только что вылетел в Лондон. Он будет обслуживать мегафайт Александр Усик – Энтони Джошуа. Сколько работы было проделано, чтобы Витя был среди officials team of the great fight сколько усилий, сколько нервов, сколько неопределенностей прошли вместе с ним. А визовый вопрос. Я промолчу, в паблик не буду выносить все детали визовых хлопот».
«Для Лиги профессионального бокса Украины, как национальной федерации, и в целом для украинского профессионального бокса факт того, что украинский судья будет работать на таком поединке – это высочайшая оценка мирового боксерского сообщества уровня работы украинских специалистов, работающих в сфере развития профессионального бокса, это большой респект всем нам, кто делает в этой стране в непростых условиях индустрию профессионального бокса. Мой нижайший поклон и очень теплые объятия Министерству иностранных дел Украины, в частности одному чудесном человеку по имени Игорь, который оперативно сработал в интересах страны, ведь мы все так хотим, чтобы Александр Усик победил».
Напомним, рефери в ринге на поединок Усик – Джошуа назначен Майкл Александер.
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.