Шатерникова – о поражении Хижняка: «Я все еще рыдаю»
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в Facebook поделилась мнением о поражении Александра Хижняка в финале Олимпийских игр-2020 в Токио:
«Я все еще рыдаю. Я не могу понять, как и почему это произошло. Мальчишка, который шел к мечте своей жизни, который отказался от всего разнообразия жизни ради этой мечты. Который тренировался, тренировался и жил только тренировками. Он делал все, чтобы стать лучше, чтобы побеждать в поединках.
Если бы это был Голливудский сценарий с такой развязкой, это круто. С точки зрения спортивной «режиссуры» то, что произошло, лично для меня – страшный сон.
Благодаря третьему раунду в полуфинале Саша забрал победу, а в финале третий раунд принес ему поражение. Это несправедливая штука с точки зрения спортивной судьбы. Но произошло то, что произошло.
Мы понимаем, что, наверное, рано или поздно это должно было случиться. Но лучше поздно. Я ранее в своих интервью говорила, что, на мой взгляд, Саша в своих поединках игнорирует защитные действия. А бокс, прежде всего, это искусство защиты и самообороны. Ему будет трудно пережить это поражение в финале Олимпийских игр».
Эксклюзив от XSPORT: «Спорно ли остановили бой Хижняка?»
Несмотря на поражение, сам Хижняк намерен повременить с переходом в профи-бокс и поехать на следующие Олимпийские игры.
Комментарии 0