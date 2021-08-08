Шатерникова – о поражении Хижняка: «Я все еще рыдаю»

Фото: Facebook Алины Шатерниковой

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в Facebook поделилась мнением о поражении Александра Хижняка в финале Олимпийских игр-2020 в Токио:

Если бы это был Голливудский сценарий с такой развязкой, это круто. С точки зрения спортивной «режиссуры» то, что произошло, лично для меня – страшный сон.

Благодаря третьему раунду в полуфинале Саша забрал победу, а в финале третий раунд принес ему поражение. Это несправедливая штука с точки зрения спортивной судьбы. Но произошло то, что произошло.

Мы понимаем, что, наверное, рано или поздно это должно было случиться. Но лучше поздно. Я ранее в своих интервью говорила, что, на мой взгляд, Саша в своих поединках игнорирует защитные действия. А бокс, прежде всего, это искусство защиты и самообороны. Ему будет трудно пережить это поражение в финале Олимпийских игр».