Шатерникова: «С точки зрения популярности для Камбососа было бы правильнее провести бой против Ломаченко»

Вице-президент Лиги профи-бокса Украины ставит здесь во главе угла финансовый вопрос

Алина Шатерникова и Маурисио Сулейман / фото - Facebook Шатерниковой

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своим мнением о том, с кем нужно в следующем бою отбоксировать новоиспеченному чемпиону мира по четырем версиям в легком весе Джорджу Камбососу.

«Мне кажется, что с точки зрения популярности для Камбососа было бы правильнее провести бой против Ломаченко, но насколько финансово это будет выгодно для него – вопрос. Непростой вопрос. Пока непонятно, что в приоритете у этого чемпиона – слава или деньги. Думаю, от этого и будет зависеть его выбор».

11 декабря Василий Ломаченко в Нью-Йорке сразится с ганцем Ричардом Комми. Текстовая трансляция боя Ломаченко – Комми онлайн будет доступна на нашем сайте.

