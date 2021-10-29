Шелестюк: «Я готов к большим боям и победам»
Шелестюк анонсировал следующий бой
Непобежденный украинец проведет второй поединок в 2021 году
29 октября 18:31
Фото: Instagram боксера
Непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) в Instagram анонсировал свой следующий бой.
Поединок должен пройти в декабре. Имя соперника олимпийский призер не сообщил.
Предстоящий бой станет вторым для Шелестюка в этом году. Предыдущий он провел 17 октября.
Напомним, ранее Шелестюк подписал контракт с новыми промоутерами, с помощью которых боксер надеется получать бои гораздо чаще, постоянно повышая уровне оппозиции, чтобы однажды выйти на поединок за звание чемпиона мира.
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