Шелестюк о флаге города на плечах Ломаченко: «Подумал, что Вася инвестировал в вино в Испании»
Шелестюк анонсировал свой следующий бой
У Тараса уже есть дата и место поединка
22:38
Тарас Шелестюк / Фото: Инстаграм
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) в социальных сетях намекнул на дату и место своего следующего поединка.
«11 марта в Канаде. Поехали».
Напомним, Шелестюк крайний бой провел в октябре 2021 года, выиграв техническим нокаутом в 10-м раунде у венесуэльца Эрнесто Эспаньи.
Ранее Шелестюк раскритиковал поведение Василия Ломаченко в поединке с Ричардом Комми.