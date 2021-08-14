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Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»

Украинский полусредневес поддержал своего титулованного соотечественника


Бокс Аматорский бокс
07:16
Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Instagram оставил комментарий под публикацией олимпийского чемпиона Токио-2020 Жана Беленюка, в котором титулованный борец рассказал о скандальной ситуации, которая произошла с ним в центре Киева.

«Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире. Даже в Америке много расизма, хотя это многонациональная страна. Все зависит от воспитания и знаний людей, а необразованные и обозленные на все люди пытаются выражать себя таким негативным путем. Ты – чемпион».


Напомним, Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.

Свой комментарий под постом успел оставить и скандальный украинский боксер Иван Редкач.
Владимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Тарас Шелестюк Сборная Украины (греко-римская борьба)

Комментарии 1

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14 августа 2021г. 08:10
Мы не знакомы, но ты очень хороший человек  и настоящий чемпион , такие как ТЫ прославляют Украину, дай бог тебе здоровья и сил. Держись  брат, не обращать внимание на этих нелюдей нельзя их жизнь накажит. Здоровья тебе и мудрости.
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