Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Украинский полусредневес поддержал своего титулованного соотечественника
07:16
Тарас Шелестюк / Фото - FacebookУкраинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Instagram оставил комментарий под публикацией олимпийского чемпиона Токио-2020 Жана Беленюка, в котором титулованный борец рассказал о скандальной ситуации, которая произошла с ним в центре Киева.
«Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире. Даже в Америке много расизма, хотя это многонациональная страна. Все зависит от воспитания и знаний людей, а необразованные и обозленные на все люди пытаются выражать себя таким негативным путем. Ты – чемпион».
Напомним, Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.
Свой комментарий под постом успел оставить и скандальный украинский боксер Иван Редкач.