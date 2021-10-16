Шелестюк хочет заполучить бой с одним из лучших боксеров современности

Украинский полусредневес в будущем нацеливается на поединок с Эрролом Спенсом

Фото: Instagram боксера

Непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) признался, что рассчитывает в будущем заполучить бой против чемпиона мира WBC, IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО), который входит в различные рейтинги лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий:

«Да, было бы очень интересно с ним побоксировать, но я понимаю нынешнюю ситуацию. У него травма глаза, поединки другого уровня, должен был драться с Мэнни Пакьяо. У них стоит другая задача – объединить титулы. Понятно, что сейчас этот бой нереален, но когда я войду в рейтинги, стану номером 1 по IBF, то все может быть. Если у него все будет в порядке с глазом после всех этих операций, то был бы крутой поединок. Но это все будущее. Сейчас нужно вернуться, выиграть несколько боев, а там будем смотреть».

Шелестюк не входит рейтинг IBF в полусреднем весе, однако в нем есть другой украинец – Карен Чухаджян, занимающий восьмое место.



В последний раз Шелестюк боксировал 31 января 2020 года. В его весе – полусреднем – помимо Спенса, чемпионами мира являются Теренс Кроуфорд (WBO) и Йорденис Угас (WBA).

Накануне боксер подписал контракт с новой промоутерской компанией, а также анонсировал возвращение в ринг, которое состоится 17 октября.