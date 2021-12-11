Шелестюк: «Надеюсь, у Ломаченко не возникнут проблемы с руками, потому что у Комми деревяная голова»

Украинский боксер дал прогноз на бой соотечественника

Украинский боксер Тарас Шелестюк на своем Youtube-канале поделился мнением о предстоящем бое бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-3, 27 КО):

«Васе нужно придерживаться своей тактики на бой, зашагивать за ногу, потому что Комми немножко тяжелый на ногах, проваливать, поскольку Ричард часто кидает двойку и проваливается с ней. С другой стороны, в бою с Маринесом я увидел, что он часто кидает двойку и сразу прилипает к сопернику, нивелируя его контратакующие действия. Так что Васе нужно будет хорошо работать на ногах. Надо быть внимательным, особенно в первых 3-4 раундах. Конечно же, у панчера всегда есть шанс выиграть нокаутом даже в поздних раундах, так что будет интересный поединок. Я думаю, что Ломаченко выиграет этот бой по очкам или закончит остановкой в поздних раундах. Надеюсь, что руки не побеспокоят Васю в этом поединке, потому что у Комми деревянная голова. Комми часто лезет головой вперед. Пара резких ударов в лоб – и рука опять может дать сбой».

Накануне боксеры прошли официальную церемонию взвешивания.

Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне украинец дал большое и очень нехарактерное для себя интервью, в котором прошелся по всем топам легкого веса.

Напомним, в бою против Комми Ломаченко поддержит чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.