Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Шелестюк назвал имя лучшего боксера P4P
Тарас отметил хорошее выступление Канело в последнем поединке
18:45
Тарас Шелестюк / Фото: Инстаграм
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) в Instagram
назвал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) №1 рейтинга лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.
Напомним, ранее Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира.