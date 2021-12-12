Шелестюк: «Надеюсь, у Ломаченко не возникнут проблемы с руками, потому что у Комми деревяная голова»
Шелестюк о флаге города на плечах Ломаченко: «Подумал, что Вася инвестировал в вино в Испании»
Боксер отметил схожесть флага с испанским
18:58
Василий Ломаченко / Фото: Getty Images
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк прокомментировал в социальных сетях появление Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) с флагом Белгород-Днестровска после боя с Ричардом Комми (30-4, 27 КО).
«Я вообще сначала подумал, что Вася инвестировал в вино, в Испании и продвигает бизнес. Флаг то похож».
Напомним, ранее Ломаченко очень уверенно выиграл поединок с Ричардом Комми.
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