Шелестюк о флаге города на плечах Ломаченко: «Подумал, что Вася инвестировал в вино в Испании»
Шелестюк – о поведении Ломаченко в 7-м раунде боя с Комми: «Это выглядело немножко некрасиво»
Украинский полусредневес не стал на сторону своего соотечественника
09:22
Тарас Шелестюк / Фото - FacebookНепобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) на своем YouTube-канале высказался об эпизоде который произошел в 7-м раунде поединка между Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-4, 27 КО), когда его соотечественник намерено не финишировал своего соперника.
«По бою было видно, что Вася превосходил своего соперника в скорости, мышлении и особенно передвижении. Комми показал в этом поединке большое сердце, большой дух воина. Он доказал, что не зря был чемпионом. Комми в который раз показал, что он боец топ-класса. Вася еще раз доказал, что находится на совершенно другом уровне, чем многие бойцы в его дивизионе».
«Самым интересным в этом поединке был седьмой раунд. После того как Вася послал в нокдаун Комми, он начал сигнализировать углу, чтобы остановили бой. Когда угол не остановил поединок, Вася сказал: «Хорошо», и что произошло? Правильно, ничего. У Васи не получилось его добить».
«Когда у Комми во второй раз подкосились ноги, Ломаченко опять вместо того чтобы пойти добивать, начал сигнализировать углу, чтобы они остановили бой. Они поединок не остановили, и Вася упустил момент. Потом он начал кидаться добивать и не смог завершить поединок досрочно. В этом раунде он вымахался, и следующий раунд, можно сказать, вчистую забрал Комми, Вася ничего не делал, ему надо было время, чтобы восстановиться после активного седьмого раунда, где он выкидывал много ударов, вкладывался в них, но так у него и не получилось завершить поединок».
«Для меня эта ситуация немножко понятна со стороны промоушена. Вася так себя может продвигать, потому что многие люди разговаривают на этот счет. С другой стороны, это выглядело немножко некрасиво, потому что угол знает своего бойца намного лучше, чем кто-либо другой. Комми не выглядел таким уж потрясенным. Да, был хороший нокдаун, но все равно Комми был в фокусе и пытался отвечать ударом на удар».
Напомним, Ломаченко единогласным решением судей выиграл у Комми.