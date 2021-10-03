Шелестюк – о реванше Усика с Джошуа: «Сможет избивать его весь вечер»

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Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS поделился своими мыслями о том, каким будет рисунок второго поединка между своим соотечественником Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).

Усик – очень хороший боксер, и он избегает проблем. В этом бою Александр пропустил несколько ударов, но люди говорят, что у него есть держалка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он будто этого не почувствовал».