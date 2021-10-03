Угол британца едва не выбросил полотенце? Еще один контроверсионный момент концовки боя Усик – Джошуа
Шелестюк – о реванше Усика с Джошуа: «Сможет избивать его весь вечер»
Украинец дал свой прогноз на второй поединок между своим соотечественником и AJ
3 октября 12:40
Фото: boxingscene.com
Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS поделился своими мыслями о том, каким будет рисунок второго поединка между своим соотечественником Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Я думаю, что это будет другой бой. Мне кажется, что Джошуа наберет вес и попытается удосрочить Усика. Но Александр не даст ему возможности остановить себя в первых шести раундах, а затем Джошуа устанет, и Усик сможет избивать его весь вечер.
Усик – очень хороший боксер, и он избегает проблем. В этом бою Александр пропустил несколько ударов, но люди говорят, что у него есть держалка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он будто этого не почувствовал».
Тарас Шелестюк показал, как готовится к возвращению.